Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, kruvaziyerlerle iki günde 21 bin 600 turist geldi.

Ege Port limanına dün ve bugün 11 kruvaziyer demirledi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı 21 bin 600 turistin bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Bazı turistler ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

İngiltere'de yaşayan Hansjoachim Thonholtz, kent merkezini gezdiğini belirterek, "Kuşadası'nı çok beğendim. Yürüyüş yaptım. Londra'dan geliyorum orada böyle otantik alışveriş yapacak yer yok. Buranın havası da çok güzeldi. Efes'e gitmek istemedim çünkü buranın keyfini çıkarmak istedim" diye konuştu.

ABD'den gelen Lorraine Fergerson ise Kuşadası'na ilk gelişi olduğunu ifade ederek, çok beğendiğini dile getirdi. İlçeye tekrar geleceğini kaydeden Fergerson, "Burada gezerken kendimi çok güvende hissettim. Özellikle Efes'i çok beğendim. Denizin maviliği ve havası da çok güzeldi. İnsanlar nazikti, çok arkadaş canlısıydı" dedi.