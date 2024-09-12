İzmir’de geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışların ardından, İzmir Körfezi'nde ciddi bir atık kirliliği ortaya çıktı. Karşıyaka sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vuran atıklar, çevrede kötü bir görüntüye ve kokuya neden oldu.

Sağanak yağışlar sonrası, körfeze dökülen derelerden geldiği tahmin edilen atıkların, sahil boyunca biriktiği gözlemlendi. Bu durum, bölgedeki su kirliliği ve ekolojik denge üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokular, bölge sakinleri arasında endişe yaratmıştı.

Temizlik çalışmaları başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizden ve karadan atıkların toplanması amacıyla hemen harekete geçti. Yapılan temizlik çalışmalarında, kıyıya vuran atıkların büyük bir kısmı toplandı. Ölü balıklara rastlanmadığı belirtilirken, sağanak sonrası oluşan kötü kokunun da hissedilir ölçüde azaldığı ifade edildi.

Vatandaşlar, yapılan temizlik çalışmalarını yakından takip etti. Yusuf Budak adlı bir vatandaş, her yağış sonrası benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, körfeze boşalan su kaynaklarının temizlenmesi gerektiğini ve vatandaşların çevreye daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Çevresel sorunlara karşı alınan önlemler

İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik sorunu, daha önce de gündeme gelmişti. 20 Ağustos’ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili’nde ölü balıkların kıyıya vurması ve kötü kokuların ortaya çıkmasının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir “İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştu.