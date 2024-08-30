İzmir’in Foça İlçesi merkezli MW Phokaia Beach Resort Yelken Şenliği, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir Körfezi’nin mavi sularında, 40 yat ve yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Yatlar, Foça, Urla, Çeşme ve Çandarlı’dan yola çıkarak, Karaburun’da buluşup toplu olarak Foça’ya doğru yelken açacak.

Yelkenler, Foça’nın tarihi Siren Kayalıkları’na selam duracak

Rüzgar ve su sporlarının tanıtımı amacıyla düzenlenen bu etkinlik, ülkemizin ve dünya yelkencilerinin dikkatini çekmeyi, Foça’nın uluslararası yelken şampiyonalarına ev sahipliği yapmasını sağlamayı hedefliyor. MW Phokaia Beach Resort’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek şenlikte, 40 yatlık filo, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 13.00’te Karaburun’da bir araya gelecek. Yatlar, 13.30’da topluca Foça’ya doğru hareket ederek, "Denizin Peri Bacaları" olarak bilinen Siren Kayalıkları'nın yakınında demir atacak. Etkinliğin ikinci gününde ise tekneler, Foça Limanı’nda Beşkapılar Kalesi önünde toplanacak ve tarihi güzergahları takip ederek Atatürk Adası’na yelken açacaklar.

Yelken sporunun kalbi Ege'de atacak

Foça ve İzmir Körfezi’ni yelkenli yatlarla beyaza boyayacak bu etkinlik için hazırlıklar tamamlandı. Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ve Foça Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu gibi önemli isimler, organizasyon komitesinde yer alarak bu büyük buluşmaya destek veriyor.

ETİK Yönetim Kurulu üyesi Bilge Durdu İşler, bu etkinliğin bir yarıştan çok görselliği yüksek bir şenlik olarak planlandığını belirtti. İşler, "İlk gelen tekne 'karayı çok seven', son gelen tekne ise 'denizi çok seven' olarak esprili şekilde ödüllendirilecek," dedi. Yenifoça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam ise gelecekte Dünya Şampiyonası’nı Foça’da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Nizam, "Foça'nın rüzgarı ve alt yapısı, dünya çapında bir organizasyon için çok uygun," diyerek bu yöndeki planlarını açıkladı.

Foça Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu, Foça’nın turizm potansiyelini artıracak her türlü etkinliğe destek verdiklerini belirtti. “Foça, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe. Yelken Şenliği, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak,” diyerek belediye olarak bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz de ilçelerinin hem turizm hem de su sporları alanında öncü olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Bu şenlik, Foça ve İzmir’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Şimdilik ilk amacımız tanıtım, gelecek yıllarda daha büyük hedeflerle devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.