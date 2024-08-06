İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini ve gelirlerini artırmak için yeni bir projeye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ A.Ş., MSC Cruise gemilerinin tur operatörü Cisalpina Turizm ile iş birliği yaparak önemli bir adım attı. Bu iş birliği çerçevesinde, her pazartesi Alsancak Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemilerden inen turistler, İZDENİZ yolcu gemileriyle Karşıyaka İskelesi’ne taşınacak. Turistler, Karşıyaka Çarşısı ve diğer turistik bölgeleri gezdikten sonra yine İZDENİZ gemileriyle Alsancak Limanı’na dönecek.

Kruvaziyer turizmi için önemli adım

Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek olan 16 seferde, MSC Cruise gemilerinin yolcuları her pazartesi sabah 09.30’da İzmir Limanı’ndan Karşıyaka İskelesi’ne taşınacak. Saat 14.00’te tekrar Alsancak Limanı’na dönüş yapılacak. Bu süreçte İzmir’in diğer turizm acenteleriyle de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Körfezde yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor

İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, deniz turizmini güçlendirmek ve İzmir Körfezi’ndeki hareketliliği artırmak amacıyla turizm sektörünün temsilcileriyle iş birliği yaptıklarını belirtti. Marım, “MSC ile yaptığımız iş birliği, şehrimize gelen konukları İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde Karşıyaka’ya taşıyor. Ayrıca, tarihi Bergama Vapurumuz ve Kadifekale yüzer tesisimiz ile özel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Körfez içi ve dışı deniz ulaşımına yönelik alternatifler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Turistlerden olumlu yorumlar

Kente gelen turistler, yeni hizmetten memnun olduklarını ifade etti. İspanyol turist Rubio Garcia Estefania, İzmir’i çok beğendiğini ve temiz havasından etkilendiğini belirtti. Luque Bejarano Miguel ise, “İzmir beklentimin üzerinde çıktı” diyerek kente olan hayranlığını dile getirdi.