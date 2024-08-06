Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından yükselen dumanlar sonrası alev aldı. Yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın detayları

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kaputundan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, hemen aracını kenara çekip yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak otomobil, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.