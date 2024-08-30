Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde finale yükselemedi.

Paralimpik Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5 100m serbest kategorisinde mücadele eden sporcularımızdan Sümeyye Boyacı 1:32:44lük derecesiyle serisini 6'ncı, Sevilay Öztürk ise 1:35.50'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamladı.

🏊‍♀️ Sporcumuz Sümeyye Boyacı, kadınlar 100 metre serbest stil S5 elemelerinde serisini 6. sırada tamamladı. pic.twitter.com/Jtco8iB0C6 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2024

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme müsabakalarında, Sümeyye Boyacı 1.32.44'lük derecesiyle genel sıralamada 10uncu, Sevilay Öztürk ise 1.35.50'lik zamanıyla 14üncü oldu. Her iki sporcu da ilk 8'e giremeyerek finalde yarışma şansını kaybetti.

🏊‍♀️ Sporcumuz Sevilay Öztürk, kadınlar 100 metre serbest stil S5 elemelerinde serisini 7. sırada tamamladı. pic.twitter.com/pRekbY3z5j — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 30, 2024