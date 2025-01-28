İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki ciddi kirliliğe neden olan sorumlular hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda tespit edilen kirliliğe dair suç duyurusu ve basında yer alan haberlerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İZSU’ya cezai işlem uygulanmıştı

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.