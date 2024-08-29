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Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi sahilinde, su altı kameralarıyla elde edilen görüntülerde, suyun yoğun şekilde bulanıklaştığı ve köpüklerin yüzeyde birikerek kötü bir görüntü oluşturduğu görüldü.

Körfezdeki suyun bulanıklaşması, yüzeyde oluşan köpükler ve su altındaki ölü balıklar, kirliliğin ciddi bir boyut kazandığını gösteriyor.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunu, bölgedeki yaşamı tehdit ederken, son olarak Pasaport İskelesi'nde çekilen su altı kameralarıyla tespit edilen görüntüler sorunun boyutlarını gözler önüne serdi.

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