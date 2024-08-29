KKTC’den tatilcilere davet

Yunan adalarının popülerliği yerli turistler arasında artarken, KKTC'den bu duruma tepki geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türk vatandaşlarına Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Fiyat avantajları ile cazip tatil

Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki tatil fiyatlarının Yunan adalarına kıyasla %30 daha uygun olduğunu belirterek, herkesin bütçesine uygun seçenekler sunduklarını söyledi. KKTC, hem konaklama hem de yeme-içme konusunda cazip alternatifler sunuyor.

Tarihi ve kültürel zenginlikler

KKTC, sadece uygun fiyatlarıyla değil, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Türk turistler için cazip bir destinasyon. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı henüz keşfetmemiş olan herkesi adaya davet etti.