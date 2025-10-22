İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde son günlerde yaşanan kötü kokunun balık kokusu olmadığını, mikroorganizmalardan kaynaklandığını açıkladı. Tugay, sorunu çözmek için vakum gücü olan bir gemiyle dip temizliği yapılacağını söyledi.

Tugay kokunun kaynağını açıkladı

Başkan Tugay, kötü kokunun balık kokusu olmadığını belirterek, “Körfezdeki sorun kirlilikten öte biyolojik bir durum. Dipte birikmiş çamur ve alglerin patlaması nedeniyle koku oluşuyor. Suyun sıcak olduğu dönemlerde mikroorganizmalar hızlı çoğalıyor. Bu sorun yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde yaşanıyor” dedi.

Vakum gücü olan gemiyle dip temizliği

Tugay, önümüzdeki hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşeceğini belirterek, “Körfeze kuvvetli vakum gücü olan bir gemi sokacağız ve tabanı temizleyeceğiz. Taban temizlenmeden sorun çözülmeyecek. Bu sene yaptığımız gibi önümüzdeki sene de farklı uygulamalarla süreci takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biyolojik nedenler ve iklim etkisi

Tugay, sorunla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uzun yıllardır dipte birikmiş kirli sedimentler içerisindeki mikroorganizmaların hızlı çoğalması kokuya yol açıyor. Marmara Denizi’nde müsilaj, Adriyatik ve İspanya’da benzer durumlar yaşanıyor. Konu biyolojik ve iklim krizinin etkisiyle ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken dipteki çamuru temizlemek” dedi.

Mevcut çalışmalar ve Bakanlık desteği

Başkan, bugüne kadar 800 bin metreküp dip çamuru temizlendiğini belirterek, Bakanlık desteğiyle daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağını aktardı:

“Her şeyden önce onay alınması gerekiyor. Bakanlıkla önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Bazı bölgelerde bir iki gün koku oluyor, sonra geçiyor. Kokuyu balık kokusu zannediyorlar ama mikroorganizmalardan kaynaklı.”