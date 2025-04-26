İzmir Güzelbahçe’deki 2 taşınmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Mayıs 2025 tarihinde ihaleye çıkarılacak.

Güzelbahçe’de 2 taşınmaz ihaleye çıkıyor

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iki taşınmazın özelleştirilmesi için karar alındı. İhale, 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

Taşınmazların detayları şöyle;

Kahramandere Mahallesi'nde yer alan iki parsel için alınan özelleştirme kararı, yerel halk ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı. İki taşınmazdan biri 1620 ada 7 parselde, diğeri ise 2912 ada 1 parselde yer alıyor.

1620 Ada 7 Parsel : 6.446 metrekare büyüklüğünde

2912 Ada 1 Parsel: 7.356 metrekare büyüklüğünde

Özelleştirme tepkiler geldi

Özelleştirme İdaresi, daha önce toplam bedeli 365 milyon 319 bin TL olarak açıklanan iki parseli ihaleye çıkarmıştı. Ancak, karar bölge halkı tarafından sert şekilde protesto edildi. Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki STK’lar ve CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü, bu taşınmazların satılarak konut yapılmasını "Araziler ranta açık değil" diyerek karşı çıktı.

İki taşınmaz ihaleye çıkacak

21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak ihale, bölgede önemli bir dönüm noktası olabilir. Özelleştirmenin ardından, taşınmazların yeni sahipleri tarafından nasıl kullanılacağı ise merak konusu. İhale ilanı sonrası, bölge halkı ve çevre kuruluşlarının protestoları sürüyor.

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