Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl İzmir’de başlıyor. İzmir, dokuz gün boyunca müzik, sergi, tiyatro ve gastronomi etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlayacak.

Festivalin Açılışı

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve çok sayıda sanatsever katıldı. Yazgı, İzmir’in 8500 yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurguladı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası: Kültür ve Sanatın Yeni Merkezi

Festivalin ana durağı olan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 140 yıllık tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nın restorasyonu ile kültür ve sanat merkezi olarak yeniden işlevlendirildi. Fabrika, müzeler, kütüphaneler, kültür atölyeleri ve açık hava etkinlik alanlarıyla İzmir’in sanat yaşamına yön veriyor.

İzmir’in Kültür Yaşamında Yeni Dönem

Bakan Yardımcısı Yazgı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın çocuklardan gençlere, akademisyenlerden sanatçılara kadar herkesin bir araya geldiği bir kültür platformu olduğunu belirtti. 2024 yılında 530 etkinlikte 655 binden fazla sanatseveri ağırlayan merkez, 2025’te bu başarıyı tekrar etmeye hazırlanıyor.

Sergiler ve Sanat Yolculuğu

İzmir Resim ve Heykel Müzesi : “Bayrak ve Tarihin Tarifi” ve “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk”

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi : “Hâlâ Yaşıyorum: Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki” ve “Filistin Benim Vatanım”

Tarihi Alsancak Garı: “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya”, “Şehrin Gerçek Yüzleri” ve “Tak Takıştır Yap Yakıştır”

9 Günlük Sanat Dolu Program

İzmir Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’den itibaren dokuz gün boyunca konserler, sergiler, tiyatrolar, söyleşiler ve çocuk atölyeleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir kültür deneyimi sunacak. Festival, tarihi mekânlardan sahil şeridine, meydanlardan müzelere uzanan geniş bir alanda gerçekleşiyor.