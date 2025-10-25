İYİ Parti’nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, uzun süredir siyasetten uzak kalsa da partisinin 8. kuruluş yıldönümünü sosyal medya üzerinden kutladı. Akşener, paylaşımında demokrasiye ve partiye destek verenlere teşekkürlerini iletti.

8 Yıllık Mücadeleye Vurgusu

Meral Akşener, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam 8 yıl önce bir çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim her vatandaşımıza hissettiğim minneti, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum."

Akşener, Türk demokrasisi için unutulmaz bir mücadele yürüttüklerini belirterek partiye destek verenlere teşekkür etti.

Siyasetten Uzaklaştığını Hatırlattı

Geçtiğimiz aylarda çeşitli iddialar gündeme gelmiş, Akşener’in siyasete geri dönüp dönmeyeceği tartışılmıştı. Akşener, bu iddialara yanıt vererek, “Artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Sadece selamlaşırım, ötesinde görüşmem yoktur” ifadelerini kullanmıştı.