İzmir, kültür ve sanatla dolu bir festivale ev sahipliği yapıyor. İzmir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde opera gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar her yaş grubuna hitap eden dopdolu programıyla sanatseverleri mest etti.

Festivalin ilk gününde kültür şöleni

İzmir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sanatın her alanını kapsayan etkinlikleriyle kente renk kattı. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından biri olan Ferit Tüzün’ün “Midas’ın Kulakları” eserini sahneleyerek sanatseverlerden tam not aldı.

Tarihi Alsancak Tren Garı’nda “Sen de Çal” projesi kapsamında genç müzisyenler sahne aldı, “Sen de söyle” kabininde ise amatör sanatçılar müzik tutkularını paylaştı.

Sanatçılar Art Meydan’da buluştu

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda düzenlenen “Art Meydan” etkinliği, resimden heykele, fotoğraftan enstalasyona kadar farklı disiplinlerde eserleri bir araya getirdi. Etkinlikte sanatçılar ve ziyaretçiler sanatın çok yönlülüğünü birlikte deneyimledi.

Ayrıca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde “Müzede Gastronomi Durağı” etkinliği büyük beğeni topladı. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç “Mana İkliminden Damlalar” konseri ile sahne aldı.

Edebiyat ve mitoloji bir arada

Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar ve yazar Gülşah Elikbank, “Kültür Yolunda Mitlerin İzini Sürmek: İlk Gençlik Edebiyatı ve Günebakan Üçlemesi” başlıklı söyleşiyle edebiyat tutkunlarını ağırladı.

Festivalin en renkli bölümlerinden biri “Çocuk Köyü” oldu. Gündoğdu Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında çocuklar; şişme oyun parkları, seksek, mendil kapmaca ve çuval yarışlarıyla doyasıya eğlendi.

Dev Jenga, mini golf, masa langırt, jonglör ve illüzyon gösterileri minik katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Ayrıca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” çocuklara oyuncak tarihini keşfetme fırsatı sundu.

Festivalin açılış gününün finalinde sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir, Gündoğan Meydanı’nda sahneye çıkarak binlerce hayranına müzik ziyafeti sundu.