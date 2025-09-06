İzmir, 9 Eylül’de kurtuluşunun 103. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Resmi törenler, Zafer Yürüyüşü, Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterilerinin yanı sıra İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kapanış konseriyle kutlamalar gün boyu sürecek.

Kutlamalar Zafer Yürüyüşü ile başlayacak

Kutlamalar, 9 Eylül günü saat 09.00’da Basmane’den başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak, ardından Hükümet Konağı’nda bayrak töreni yapılacak.

Saat 10.30’da temsili süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu canlandıracak. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yer alacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk İzmir semalarında olacak

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 11.15’te resmi kutlama töreni düzenlenecek. Öğleden sonra süvari birlikleri Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Saat 18.10’da Türk Yıldızları, 18.45’te ise Solo Türk gösterisi gerçekleşecek.

İzmirliler, saat 20.15’te 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yapılacak fener alayı yürüyüşünde bir araya gelecek. Yürüyüşte Cumhuriyet Meydanı üzerinde hilal şekli oluşturulacak.

Mor ve Ötesi ile final

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, 9 Eylül’deki kapanışını konserlerle yapacak. Saat 20.00’de DJ Ersin sahne alacak, saat 21.15’te ise Mor ve Ötesi Çim Konserleri kapsamında İzmirlilerle buluşacak.

Söyleşi ve sergiler

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “Kent Belleğinde 9 Eylül Söyleşisi” saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Söyleşide, 9 Eylül’ün tarihsel önemi ve kent belleğindeki yeri ele alınacak. Ayrıca, Adnan Menderes Havalimanı TAV Sanat Galerisi’nde “İzmir’in Kurtuluş Bayramı Sergisi” ziyaretçilere açılacak.

9 Eylül Yarı Maratonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 13’üncü Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu da düzenlenecek. 21 Eylül’de 07.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak koşu, İnciraltı’ndan dönüşle yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak.