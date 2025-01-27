İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 27 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. ONS, dolar, euro çeyrek altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, çeyrek altından 22 ayar, 14 ayar, 28 ayar altına ve gram altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

Canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre; gram altının fiyatı 3130 TL’den, yarım altının fiyatı 10980 TL’den, çeyrek altının fiyatı 5490 TL’den, Cumhuriyet altınının fiyatı 22000 TL’den, ziynet altının fiyatı 21960 TL’den, has altının fiyatı 3185.30 TL’den, 22 ayar altının fiyatı 3130 TL’den, 18 ayar altının fiyatı 2710 TL’den, 14 ayar altının fiyatı 2550 TL’den, dolar 35,687 TL’den euro 37.305 TL’den satışa sunuluyor.

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