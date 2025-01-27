Manisalılara Irmik Helvası Ikramı

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili’nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hazırladığı ikram programıyla vatandaşları bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında; Şehzadeler ilçesinin, Hatuniye ve Kısık Camii mevkiinde ve Yunusemre ilçesinin, Saruhan Bey ve Uncubozköy Camii gibi noktalarında yatsı namazı çıkışında irmik helvası ikramı yapıldı.

Manisalılar, bu geleneği sürdürdüğü için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, etkinliğin manevi atmosferi pekiştirdiğini ve geceye ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

“Birlik ve beraberliği güçlendiren bir gece”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinlikle ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Miraç Kandili, manevi değerlerimizi hatırlamamıza vesile olan, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren müstesna gecelerden biri. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlamlı gecede irmik helvası ikramıyla kandil geleneğimizi yaşatmayı ve bu manevi atmosferi paylaşmayı amaçladık. Vatandaşlarımızın etkinliğe gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum. Bu mübarek günün hepimize sağlık, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”