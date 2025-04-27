İzmir Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında kentin dört bir yanında düzenleyeceği konserler, sergiler, sinema gösterimleri ve Hıdrellez şenlikleri ile İzmirlilere unutulmaz bir kültür sanat deneyimi sunacak.

İzmir mayıs ayında kültür ve sanatla şenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, kent sakinlerine müzik, sinema ve sanat dolu günler yaşatacak. Program kapsamında Hıdrellez kutlamalarından sergilere, sinema gösterimlerinden konserlere kadar birçok etkinlik İzmirlileri bekliyor.

Hıdrellez coşkusu Kültürpark’ta

5 Mayıs günü Kültürpark çim alanda düzenlenecek Hıdrellez etkinlikleri, 18.00’de İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği’nin Lozan Kapısı’ndaki konseri ile başlayacak. Aynı saatte Kaskatlı Havuz’da İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler Konseri gerçekleşecek.

19.00’da Ana Sahne’de Çılgın Cemal ve Tepecik Müzisyenler Derneği sahne alacak. 20.00’de Kopkop Mikrop sahne performansı ile geceye renk katacak. 21.00’de Ümmiye ve Türkiye Roman Orkestrası Konseri eğlenceyi doruğa çıkaracak. 22.30’da ise Atlas Pavyonu yakınında geleneksel Hıdrellez ateşi yakılacak ve Roman Ateşi Dans Grubu sahne alacak.

Sergiler ve Osmanlıca seminerleri

Kültürpark Atlas Pavyonu’nda, Gizem Güngördü Ercengiz küratörlüğünde hazırlanan “Çağın İçinden Çizginin Dışından” karma sergisi, 23 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ise 7 Nisan-2 Temmuz tarihleri arasında Osmanlıca Seminerleri’ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca, APİKAM’da 20 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek olan "YANIK YURT - Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi, tarih meraklılarını bekliyor.

Yeniden Sinematek: Mayıs gösterimleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniden Sinematek programı kapsamında, mayıs ayında dört film gösterimi gerçekleşecek:

4 Mayıs: Toprağın Tuzu (2014) - Yönetmenler: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

11 Mayıs: Kötülük Diye Bir Şey Yok (2023) - Yönetmen: Ryūsuke Hamaguchi

18 Mayıs: Buğday (2018) - Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

25 Mayıs: Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (2024) - Yönetmen: Gints Zilbalodis

Tüm gösterimler 19.00’da İzmir Sanat Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.