İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından gençlere kahve hazırlama ve sunma becerisi kazandırmak amacıyla kurulan Mobil Barista Otobüsü, bu kez Kuşadası’nda hizmet verdi. Eğitim sonunda 12 genç sertifikalarını alarak istihdam yolunda önemli bir adım attı.

Mobil Barista Otobüsü Kuşadası'nda gençlere umut oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın Mobil Barista Otobüsü, sınırları aşarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gençlere eğitim verdi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na kurulan otobüste 20 saatlik başlangıç düzeyi kahve hazırlama ve sunma eğitimi düzenlendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 12 genç, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı’nın katıldığı törenle sertifikalarını aldı.

İzmir dışından ilk eğitim grubu

Kuşadası’ndaki bu eğitim programı, İzmir dışından katılım sağlanan ilk eğitim olma özelliğini taşıdı. Başkan Ömer Günel, turizm kentlerinde hizmet sektöründe nitelikli personel ihtiyacının arttığını vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ve Kuşadası Kadınca Platformu’na teşekkür etti.

Yeni nesil kahve hazırlama eğitimlerinin önemine değinen Günel, bu iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Gençlere istihdam kapısı açıldı

Eğitim sonunda verilen sertifikalar, gençlerin turizm ve hizmet sektöründe iş bulmalarını kolaylaştıracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu proje, gençlerin mesleki becerilerini artırarak istihdam olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor.