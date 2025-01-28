Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarını modern teknolojilerle daha etkin hale getirmek ve çalışanların profesyonel yetkinliklerini artırmak amacıyla eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile iş birliği yapılarak Kanal Açma İş Ekipmanları Operatörlüğü Eğitimi düzenlendi.

17 ilçede eğitim seferberliği

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı personeller için düzenlenen eğitim programı, Akhisar ve Salihli merkezli olarak tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Eğitimler; Prof. Dr. Turan Gündüz, Öğr. Gör. Zeki Diril ve Prof. Dr. Gültekin Sınır tarafından verildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra modern kanal açma ekipmanlarıyla uygulamalı eğitimler de alarak bilgi ve becerilerini pekiştirdi.

Alt yapı çalışmalarında verimlilik artıyor

Eğitimin temel hedefleri arasında; çalışanların ileri teknoloji ekipmanları etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak, olası iş kazalarının önüne geçerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, yurttaşlara daha hızlı ve profesyonel hizmet sunmak ve alt yapı çalışmalarında süreçlerin optimize edilmesiyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak yer alıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, eğitim programlarının alt yapı hizmetlerinde yeni bir standart oluşturacağını belirtti. Eğitimlerin ardından personelin kanal açma işlemlerinde daha etkili çözümler üreteceği ve hizmet kalitesinin gözle görülür şekilde artacağı vurgulandı.