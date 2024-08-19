Türkiye’de çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi için TBMM’de bekleyen 19 ayrı kanun teklifi, ülke genelinde geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Eczacılardan gazetecilere kadar birçok meslek grubunun dahil olduğu tekliflerin kabulü, 800 bin kişiye yeşil pasaport kazandırabilir. Ancak, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta vize koyabileceği endişesi nedeniyle yeni taleplere temkinli yaklaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yeşil pasaport verilmesi önerilen 19 farklı kanun teklifi, çeşitli meslek gruplarını kapsamaktadır. CHP, MHP, DP, DEVA, YRP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan tekliflerle şu meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesi istenmektedir:

Eczacılar

Gazeteciler

TIR şoförleri

Belde belediye başkanları

Serbest muhasebeciler

Hakim ve savcılar

Engelli memurlar

Bekçiler

Muhtarlar

Gardiyanlar

Özel sektördeki doktorlar

Tiyatro sanatçıları

Öğretim üyeleri

TBMM danışmanları

Sendika yöneticileri

Tekliflerin kabul edilmesi durumunda, bu meslek gruplarındaki kişiler ve aileleriyle birlikte en az 800 bin kişi yeşil pasaport alacak. Halihazırda Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport sahibi. Tekliflerin detayları, şu anda TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor.

Endişe verici durum

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta vize koyma olasılığından endişe duyuyor. Bu durum, mevcut yeşil pasaport uygulamasının uluslararası geçerliliğini etkileyebilir ve yeni taleplerin kabul edilmemesine neden olabilir.

Teklif kimleri kapsıyor?

Teklifler, çeşitli meslek gruplarına yeşil pasaport verilmesini önerirken, her biri belirli kriterlere dayanıyor:

Derecelerine bakılmaksızın tüm hakim ve savcılara, özel sektörde çalışan sanatçılara, Adalet Bakanlığı ve çarşı mahalle bekçilerine, 20 yıl ticaret yapan iş insanları ve 10 yıl kıdemli TIR şoförlerine, 15 yıl kıdemli eczacılar ve özel sektör doktorlarına, 10 yıl kıdemli üniversite öğretim üyelerine, köy ve mahalle muhtarları, sendika yöneticileri, engelli memurlar ve mühendisler gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Vize Uygulamaları ve Uluslararası Etkiler

Yeşil pasaport sahiplerinin karşılaşabileceği vize gereklilikleri ise şu ülkelerde geçerli:

ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Meksika, Afganistan, Benin, Butan, Cape Verde, Doğu Timor, Eritre, Ermenistan, Etiyopya, Gambiya, Gana, Gine, Güney Sudan, Güney Kıbrıs, Kiribati, Komor, Kongo, Kuzey Kore, Laos, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Mali, Malavi, Mikronezya, Myanmar, Nauru, Nepal, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Solomon Adaları, Somali, Sudan, Uganda ve Yeni Zelanda.