Ucuz alışverişin adresi Şok Market, 21 Ağustos Çarşamba günü yeni aktüel ürün kataloğunu tanıttı. Bu katalogda teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

1 alana 1 bedava ürün kampanyası

Şok Market'in sunduğu bir diğer önemli fırsat ise "1 alana 1 bedava" kampanyası. Bu kampanya kapsamında, Sultan sucuk, İçim kaşar peyniri, 2’li Head&Shoulders şampuan ve Comfort kağıt havlu gibi popüler ürünlerde büyük indirimler sağlanacak. Alışverişlerde yapılan bu kampanya, hem tasarruf etmek hem de ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Krem Desenli Gold Ayak 2’li Konik 459 TL

Antrasit/Krem/Gri/Hasır Desenli Beyaz Es Avize 289 TL

Gri/Antrasit/Krem/Sütlü Kahve/Beyaz Avize 279 TL

Gold Ayak 3’lü Set Çeşitleri 589 TL

Baymak Elegant Klima 40.999 TL

UFO Soğuk Buharlı Portatif Vantilatör 6.599 TL

iPhone 13 128 GB 36.999 TL

Philips 127 Ekran LED TV 18.499 TL

Baymak Elegant Klima 39.999 TL

UFO Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici 7.499 TL

LG 9 KG Çamaşır Makinesi 16.999 TL

Samsung Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Altus 9 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TLz

Vega Dar Kitaplık 1.049 TL

Kros Tv Ünitesi 1.099 TL

Meta Tv Ünitesi 1.149 TL

Milas Yan Sehpa 549 TL

Vega Tv Ünitesi 1.199 TL

Arma Çalışma Masası 1.449 TL

Slot Yan Sehpa 649 TL

Terna Orta Sehpa 899 TL

Mio Ayakkabılık 699 TL

Vere Tv Ünitesi 1.299 TL

Norm Tv Sehpası 949 TL

Vaga Konsol 2.099 TL

Vega Raflı Komodin 949 TL

Saly C Sehpa 649 TL

Tona Oturaklı Ayakkabılık 1.149 TL

Diğer ürünler

OMO 9 kg toz deterjan 318 TL

Bingo çamaşır yumuşatıcı 88 TL

Bingo yüzey temizleyici 69 TL

Porçöz kireç çözücü 43 TL

Domestos çamaşır deterjanı 5 kg 116 TL

ACE çamaşır deterjanı 62 TL

Fairy bulaşık makinesi tableti 229 TL

Finish bulaşık makinesi tableti 275 TL

Comfort tuvalet kağıdı 52 TL

Comfort kağıt havlu 44 TL

Paksil 23 TL

500 gram Mis Tereyağı 139 TL,

700 gr İçim Kaşar Peyniri 189 TL

3×180 gram Pınar Labne 89 TL,

1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 60 TL,

504 gram Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL,

Calve İkili Set Ketçap 430 gram + Mayonez 380 gram 70 TL,

2,31 litre Peros Sıvı Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar 110 TL