Ucuz alışverişin adresi Şok Market, 21 Ağustos Çarşamba günü yeni aktüel ürün kataloğunu tanıttı. Bu katalogda teknoloji ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.
1 alana 1 bedava ürün kampanyası
Şok Market'in sunduğu bir diğer önemli fırsat ise "1 alana 1 bedava" kampanyası. Bu kampanya kapsamında, Sultan sucuk, İçim kaşar peyniri, 2’li Head&Shoulders şampuan ve Comfort kağıt havlu gibi popüler ürünlerde büyük indirimler sağlanacak. Alışverişlerde yapılan bu kampanya, hem tasarruf etmek hem de ihtiyaçları uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
Krem Desenli Gold Ayak 2’li Konik 459 TL
Antrasit/Krem/Gri/Hasır Desenli Beyaz Es Avize 289 TL
Gri/Antrasit/Krem/Sütlü Kahve/Beyaz Avize 279 TL
Gold Ayak 3’lü Set Çeşitleri 589 TL
Baymak Elegant Klima 40.999 TL
UFO Soğuk Buharlı Portatif Vantilatör 6.599 TL
iPhone 13 128 GB 36.999 TL
Philips 127 Ekran LED TV 18.499 TL
Baymak Elegant Klima 39.999 TL
UFO Kanatsız Fan ve Hava Temizleyici 7.499 TL
LG 9 KG Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Samsung Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Altus 9 KG Çamaşır Makinesi 13.999 TLz
Vega Dar Kitaplık 1.049 TL
Kros Tv Ünitesi 1.099 TL
Meta Tv Ünitesi 1.149 TL
Milas Yan Sehpa 549 TL
Vega Tv Ünitesi 1.199 TL
Arma Çalışma Masası 1.449 TL
Slot Yan Sehpa 649 TL
Terna Orta Sehpa 899 TL
Mio Ayakkabılık 699 TL
Vere Tv Ünitesi 1.299 TL
Norm Tv Sehpası 949 TL
Vaga Konsol 2.099 TL
Vega Raflı Komodin 949 TL
Saly C Sehpa 649 TL
Tona Oturaklı Ayakkabılık 1.149 TL
Diğer ürünler
OMO 9 kg toz deterjan 318 TL
Bingo çamaşır yumuşatıcı 88 TL
Bingo yüzey temizleyici 69 TL
Porçöz kireç çözücü 43 TL
Domestos çamaşır deterjanı 5 kg 116 TL
ACE çamaşır deterjanı 62 TL
Fairy bulaşık makinesi tableti 229 TL
Finish bulaşık makinesi tableti 275 TL
Comfort tuvalet kağıdı 52 TL
Comfort kağıt havlu 44 TL
Paksil 23 TL
500 gram Mis Tereyağı 139 TL,
700 gr İçim Kaşar Peyniri 189 TL
3×180 gram Pınar Labne 89 TL,
1 kg Ülker Pötibör Bisküvi 60 TL,
504 gram Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL,
Calve İkili Set Ketçap 430 gram + Mayonez 380 gram 70 TL,
2,31 litre Peros Sıvı Deterjan Canlı Renkler/Beyazlar 110 TL