İzmir'de yol çalışması nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Menemen'den Bornova istikametine doğru otoyolda devam eden çalışmalar, Örnekköy mevkiinde trafiği olumsuz etkiliyor. Sağ şeridin yanı sıra, Örnekköy bağlantı kolu ve katılım kolu da çalışma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

700 metre trafik kuyruğu

Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtirken, bu noktanın 700 metre gerisinde trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi.

Alternatif güzergah uyarısı

Yol kullanıcılarına alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye edilmekte olup, bu bölgeyi kullanacak sürücülerin dikkatli olması önem arz ediyor. Çalışmanın tamamlanma süresiyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, gelişmeler takip ediliyor.