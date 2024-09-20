Süper Amatör Küme ekiplerinden Yıldızspor 45 Futbol Kulübü transferlerine devam ediyor. Manisa ekibi kanat oyuncusu Ömer Buğdaycı’yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı. İmza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Bezci ve Sportif Direktör Bülent Gökkaya katıldı. Süper Amatör Küme ekibi Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Polatlı 1926 Spor Kulübü ile şampiyonluk yaşayan oyuncu Ömer Buğdaycı ile sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Bezci ve Sportif Direktör Bülent Gökkaya katıldı. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde kırmızı-siyahlıların formasını 13 müsabakada giyen Ömer, ligin ikinci yarısında ise 12 kez Polatlı 1926 Spor Kulübü ile sahaya çıktı.

Kariyerine Manisaspor’da başladı

Manisaspor’da kariyerine başlayan Ömer Buğdaycı sırasıyla Karaköprü, Muğla, Büyükçekmece, 23 Elazığ FK, Şile Yıldız, Yıldızspor 45 FK ve Polatlı 1926 Spor Kulübü formalarını giydi. 1. Lig’de 16, 2. Ligde 31 ve 3. Ligde 61 maça çıkan 1997 doğumlu kanat oyuncusu, toplamda ise 293 müsabakada görev yaptı ve 42 gol kaydetti. Yeniden Yıldızspor 45 Futbol Kulübü forması giyeceği için mutlu olduğunu ifade eden yeni transfer Ömer Buğdaycı, “Manisa benim yuvam. Ailem burada yaşıyor. Daha önce bu kulübünü formasını giydiğim için bir tereddütüm olmadı. Süper Amatör Küme’de iddialı bir ekibin için yer alacağım için mutluyum. Hedefimiz yeniden Yıldızspor’u Bölgesel Amatör Lig’eyükseltmek olacak. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bezci: Hayırlı olsun

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü Başkanı Hüseyin Bezci ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Onursal başkanımız Erhan Yıldız’ın ve teknik heyetimizin isteği doğrultusunda transferlerimize devam ediyoruz. Ömer kardeşimizde kulübümüzü bilen bir isim. Burada başarılı olacağını biliyoruz. İnşallah hep birlikte bu kulübü bir üst lige taşıyacağız. Hayırlısı olsun.”