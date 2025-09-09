Henüz 16 yaşındaki lise öğrencisi, tartışma sırasında babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini ise yaraladı. Dehşet anlarının ardından kendisini de bıçakla yaralayan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Menemen ilçesi 1343 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre H.U.B. (16) isimli genç, ailesiyle birlikte dışarı çıkma konusunda tartışmaya başladı. Anne N.B.’nin ifadesine göre aile, birlikte dışarı çıkmayı teklif etti ancak H.U.B. bunu reddederek sinirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine genç, mutfaktan aldığı bıçakla babası Barış B. (47) ve annesi N.B.’ye saldırdı.

Babasını bıçak darbeleriyle ağır yaralayan H.U.B., annesini de çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından evin kapısını içeriden kilitleyerek aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen ekipler, balkon kapısını kırarak eve girdi. Ekipler, baba, anne ve çocuğu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Baba Barış B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ağır yaralı H.U.B., Menemen Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı. Annenin verdiği ilk ifadede, tartışmanın evden çıkma isteği üzerine başladığını söylediği öğrenildi.

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor.