İzmir merkezli olarak beş ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüte ait ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı gibi delillerle bağlantıları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri öğrenciler hedef alındı

Operasyon, darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi. İzmir merkezli beş ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.