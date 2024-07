Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretleri kapsamında son durağı olan Onur Mahallesi’nde, Muhtar Hatice Arslan ve belediye bürokratları ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında mahalle sokak sokak gezilerek ihtiyaçlar yerinde belirlendi ve yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarla buluşma

Başkan Önal, Onur Mahallesi Muhtarı Hatice Arslan ve belediye bürokratlarıyla birlikte mahalleyi gezerek ihtiyaçları tespit etti. Mahalle esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Önal, talep ve önerileri dinledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerlerini dezenfekte edip boyadı, sokakları tanker ve süpürge araçlarıyla temizledi. Ayrıca, parklar, kaldırımlar ve temizlik gibi konularda ilgili birimlere talimatlar verildi.

Her mahalleye eşit ve adil hizmet

Başkan Önal, “Mahallemizi baştan sona gezerek eksiklikleri belirledik, notlarımızı aldık ve ilgili birimlerimize talimat verdik. Her mahallemizde eşit ve adil hizmet üretmek, vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. İlçe sakinlerimizin desteği ve güveni bizim için çok önemli. Bayraklı'nın her mahallesini ve sokağını birlikte güzelleştireceğiz” dedi.

Birlikte daha güzel Bayraklı

Ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Önal, çözüme kavuşturulması gereken konuları not aldı ve belediye ekiplerine gerekli talimatları verdi. “Bayraklı’nın her mahallesinde hizmet üretmeye, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Önal, belediyenin çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtti.