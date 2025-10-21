İzmir merkezli olarak 50 ilde FETÖ’ye yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Yaklaşık bir aydır sürdüğü belirtilen operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı, bunlardan 154’ü tutuklandı.

79 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların FETÖ’nün farklı yapılanmalarına yönelik yürütüldüğünü bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin;

Örgütün “güncel yapılanması” ,

Finans ve askeri mahrem yapılanmaları ,

Mahrem imamlık ağı içinde faaliyet gösterdikleri belirtildi. Türkiye genelinde FETÖ operasyonları: 286 gözaltı, 154 tutuklama İçeriği Görüntüle

Ayrıca, bazı şüphelilerin ByLock kullandığı ve ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt yöneticileriyle iletişim kurdukları tespit edildi.

Yargı süreci başladı

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 154’ü tutuklandı,

79 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, örgütün yeniden yapılanma girişimlerine izin verilmeyeceğini vurgularken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.