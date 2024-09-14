İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonlarında yıllar süren kullanım sonucu aşınan ve kazalara neden olmaya başlayan yürüyen merdivenleri ağır bakıma aldı. İzmir Metro AŞ tarafından başlatılan bakım çalışmaları kapsamında, ağır bakımı tamamlanan 27 yürüyen merdiven 12 Eylül itibariyle tekrar hizmete girdi. Bakım süreci devam eden 30 merdivenin de ekim ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye alınacağı belirtildi.

Metro AŞ, yürüyen merdivenlerde meydana gelen arızalar ve yaralanmalar üzerine 194 merdiveni incelemeye almış, bakıma ihtiyacı olanları gruplar halinde devre dışı bırakarak bakım sürecini başlatmıştı. Bu süreçte merdivenlerin yenilenmesi için gerekli parçaların üretim ve temin işlemleri de tamamlandı.

Asansörlerde durum

Metro istasyonlarında bulunan 84 asansörden yalnızca 6’sı ağır bakım nedeniyle devre dışı bırakılmıştı. Bu asansörlerden ikisi 12 Eylül'de yeniden hizmete açıldı, kalan 4 asansörün bakım ve tamir işlemleri ise kısa sürede tamamlanacak. Şu an 80 asansör sorunsuz hizmet vermeye devam ediyor.