İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu göz önünde bulundurarak İzmir Metrosu’ndaki sefer programını bir kez daha düzenledi. 19 Ocak Pazar gününden itibaren, Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki tüm trenler kesintisiz çalışacak.

Pazar seferleri 7,5 dakikada bir gerçekleşecek

Evka 3-Narlıdere Metro hattındaki son düzenlemeyle, pazar günleri metro seferleri 06.00-00.20 saatleri arasında, 7,5 dakikalık aralıklarla yapılacak. Daha önce, pazar günleri trenler her iki seferde bir Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda son durak yapıyordu.

27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım

Narlıdere hattı, İzmir’in kuzeyinden güneyine kadar kesintisiz raylı ulaşım sağlıyor. Evka 3’ten Fahrettin Altay’a kadar uzanan hattın toplam uzunluğu 27 kilometreyi buluyor. Karayolu mesafesi ise yaklaşık 47 kilometre. Bu düzenleme, İzmir’de ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesini sağlayacak.