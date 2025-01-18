Dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı, Türk yönetmen ve görüntü yönetmeni Muhammed Kösen'in objektifinden muazzam bir şekilde yakalandı. Çin ve Nepal sınırında yer alan, 8.848 metreye kadar yükselen bu doğa harikası, Beyaz örtüyle kaplanmış dağları ve bulutların üstündeki eşsiz manzaralarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Nepal'deki uçak turu

Yeni çıkacak bir fotoğraf makinesinin tanıtımı için Nepal’e giden Kösen, eşsiz görüntüler elde etmek için özel bir uçak turu gerçekleştirdi. Pokhara kentinin Annapurna dağ köylerinden yola çıkan Kösen, hem renkli Nepal yaşamını hem de Everest Dağı'nın görkemini bir arada kaydetti. Çektiği görüntülerde, karlarla kaplı dağlar ve bulutların üzerindeki manzaralar görülüyor.

Hayalini gerçekleştirdi

Everest Dağı’nı görüntülemenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirten Muhammed Kösen, "Deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nı görüntülemeyi her zaman hayal ettim. Bu eşsiz doğa harikasını uçakla çekmek benim için tarif edilemez bir duygu oldu" dedi. Ayrıca Kösen, çektiği görüntüleri bir klip haline getirip izleyicilerle paylaştı.

Görüntülerinin yanı sıra, Everest Dağları ve Nepal’in renkli yaşamını konu alan bir kısa film projesi üzerinde çalıştığını da belirten Kösen, bu projede doğanın ve insan yaşamının iç içe geçtiği ilham verici bir hikaye sunmayı amaçlıyor.