İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Enerji Bakanı’nın doğalgaz ve elektrik tarifelerinde yeni kademeler açıklamasını eleştirerek, LNG anlaşmasının faturasının vatandaşlara yansıyacağını söyledi. Arslan, yerli ve milli enerji politikasının ancak kamu payı artırılarak mümkün olacağını vurguladı.



Doğalgaz ve Elektrikte Yeni Kademeler

Arslan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın doğalgaz tarifelerinde kademe uygulamasına gidileceğini, elektrikte ise yıllık 5 bin kWh sınırının yanı sıra yeni bir kademe sınıfının getirileceğini açıkladığını belirtti. Arslan, bu uygulamaların vatandaşın cebine yansıyacağını söyledi.

Enerjide Dışa Bağımlılık Artıyor

CHP’li Arslan, Amerika ile yapılan LNG anlaşması sonrası enerji dışa bağımlılığının %53-58 aralığına yükseleceğini belirtti. Amerika menşeili doğalgazın neredeyse iki katına çıkarak toplam tüketimde %18 seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Sübvanse Masalları ve Fatura

Arslan, doğalgaz ve elektrik sübvansiyonlarının gerçekte vatandaşın vergileriyle özel şirketlere aktarıldığını savundu. Son üç yılda dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği dağıtım bedeli farkının 330 milyar TL olduğunu belirten Arslan, EÜAŞ ve BOTAŞ’ın kendi üretimlerini vatandaş lehine kullanması durumunda gerçek sübvansiyondan bahsedilebileceğini vurguladı.

Vatandaşın Enerji Harcaması Artacak

Arslan’a göre, doğalgaz zammı sonrası yıllık 1500 m³ tüketen bir konutun faturası bölgesine bağlı olarak 20 bin TL’nin üzerine çıkacak. Dünya piyasasında doğalgazın m³ fiyatı 4,5–5 TL iken, vatandaşın ödediği fiyat ÖTV, KDV ve Sistem Kullanım Bedeli hariç 7,77 TL’ye ulaşıyor.

Kamu Payının Artması Gerekiyor

Milletvekili Arslan, enerjide bağımsızlık ve yerli üretimin sadece kamu eliyle mümkün olduğunu belirtti. Arslan, özel ve yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaların vatandaşa yük bindirdiğini ifade etti.