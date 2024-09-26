CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de artan suç oranlarına dikkat çekerek, “Gerçek beka sorunumuz şu anda gençlerimizin suç ve şiddet sarmalında olmalarıdır” dedi. Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir araştırma önergesi sunarak, aileden eğitime, ekonomiden adalet sistemine kadar geniş kapsamlı düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Gençliğin Sorunlarıyla Yüzleşilmeli

Kılıç, araştırma önergesinde, gençlerin ve çocukların hızla yükselen çete ve mafyalara özenme, kolay para kazanma isteği, uyuşturucu kullanımı ve şiddet eğilimi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. “Gençlerimizin hayatlarını karartan bu olgulara dur demek için TBMM’nin acil olarak bir Araştırma Komisyonu kurması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Medyada Şiddet Normalleştiriliyor

Kılıç, sosyal medyada ve görsel basında yayılan şiddet içerikli videolar ile mafya dizilerinin gençlere olumsuz örnekler sunduğuna dikkat çekti. “Gündüz programlarında ahlaksızlık ve şiddet normalleştiriliyor. Bu da gençleri suça teşvik ediyor” diyerek, sorunun kökenine inmek gerektiğinin altını çizdi. Kılıç, “Aile, okul, sosyal çevre ve hukuki nedenler araştırılmalı ve kapsamlı çözüm yolları bulunmalıdır” diyerek, TBMM'ye çağrıda bulundu.

Tüm Partilere Ortak Çağrı

“Gerçek beka sorunumuz gençlerin suç ve şiddet sarmalında olmalarıdır. Meclis açılır açılmaz, gelin tüm partilerden oluşan bir Araştırma Komisyonu kuralım” diyen Kılıç, gençlerin ve ülkenin geleceği için ortak çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.