AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’deki yangın felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, devletin yangın söndürme çalışmalarını 7/24 esasında sürdürdüğünü vurguladı. “Devletimiz tüm kurumları ile canla başla çalışarak, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyor,” dedi.

Dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, birçok bölgeyi ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumları, adeta seferberlik haliyle yangına müdahale etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları ve İzmir Milletvekilleri, yangından etkilenen mahalleleri ve sanayi sitelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Onur Mahallesi ve sanayi sitesinde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Kırkpınar, yangından zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. “Böyle bir durumda siyasi çıkar elde etmek doğru değil, hepimiz biriz. İzmir’in dağlarıyla birlikte yüreklerimizi de yakan bu yangını, devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle en kısa sürede söndürüp, yaralarımızı saracağız,” ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarının hem havadan hem de karadan sürdüğünü belirten Kırkpınar, “Orman ekiplerimizin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler, yangına müdahaleye aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığımız da havadan destek veriyor; 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle mücadele sürüyor,” dedi.