İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seda Kaya Ösen, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’ni eleştirerek, hükümetin ekonomik politikalarına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Ösen, hükümetin bütçesinin, halkın beklentilerine ve gerçek ihtiyaçlara hitap etmediğini belirtti. Seda Kaya Ösen, "Milletimizi musalla taşına yatıran 2025 bütçesini, ‘iyi bilmezdik’ deriz" dedi.

"Geçmişi kıyaslayarak bütçe yapmak akla aykırı"

İzmir Milletvekili Ösen, bütçenin 2002 yılıyla kıyaslanmasının anlamsız olduğunu vurguladı: “Bir bütçe, gelecekte ne yapılacağını ve geçmişte ne yapıldığını anlatır. 20 yıl öncesiyle kıyaslama yaparak bu sorunları çözemezsiniz. Dünya konjonktürü değişmiş, ülkeler yıkılmış ve yeniden kurulmuşken, siz hâlâ geçmişi kıyaslıyorsunuz. Bu yaklaşım vicdana aykırıdır.”

"Enflasyonu maaşlarla düşüremezsiniz"

Seda Kaya Ösen, enflasyonla mücadelede hükümetin yanlış adımlar attığını ifade ederek, “Enflasyonu yalnızca Merkez Bankası, vatandaş ve üretici dert ediyor. Hükümetin enflasyon gibi bir derdi yok. Maaşlardan ve üretimden kısarak enflasyonu düşüremezsiniz. Asgari ücretlilerin talepleri enflasyonist ortam yaratmaz, lüks harcamalara bakın!” dedi.

"Gelir dağılımı çöküşte, hükümet görmüyor"

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Ösen, hükümetin ekonomik eşitsizliklere karşı duyarsız olduğunu söyleyerek, “Gelir dağılımı yerle bir olmuş. En zengin yüzde 1’lik kesim servetin %40’ını alıyor. Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının yarısına inmiş. Sosyal devlet anlayışınızı bırakın!” diye aktardı.

"Hükümetin ekonomik politikaları halkı zorluyor"

Cari açık ve dış borç gibi ekonomik verilerin hükümetin başarısızlığını ortaya koyduğunu belirten Ösen, şöyle konuştu: “Cari açık ve dış borç arttıkça hükümet hala aynı türküyü söylüyor. 20 milyar dolarlık çıkışla neyi kutluyorsunuz? Hükümetin politikaları halkın boğazına kadar sıkıyor, ancak bu sıkıntıların sorumlusu hükümet değil, millete oluyor.”

Ösen’in konuşması, hükümetin ekonomik yönetimindeki tutarsızlıkları ve halkın geçim sıkıntısını derinleştiren politikaları gözler önüne serdi. 2025 bütçesinin halkın sorunlarına çözüm sunmadığını vurgulayan Ösen, “Allah milletimizin yardımcısı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.