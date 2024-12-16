Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın organizasyona katılacağı bilgisini verirken, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre talep ettiğini belirtti.

Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılacak

Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın geçtiğimiz yıl yaşadığı mağduriyetleri dikkate alarak federasyonun teklifine olumlu yanıt verdiğini söyledi. Kasımpaşa'nın, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Kupası'na katılacağını belirtti.

Fenerbahçe, kurumsal karar alarak süre istedi

Fenerbahçe'nin daha önce aldığı kurumsal karar doğrultusunda Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldığını belirten Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşerek karar vereceklerini söyledi. Fenerbahçe'nin bu süreç için federasyondan süre talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Olumlu sonuç beklentisi

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin yönetim kurulu ve genel kurul görüşmelerinden sonra Türkiye Kupası'na katılım konusunda olumlu bir karar vereceğinden umutlu olduğunu ifade etti.