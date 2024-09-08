Manisa’nın Akhisar ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen M.K. adlı hastanın organları, organ bekleyen üç kişiye umut oldu. Hasta yakınlarının bağış izniyle gerçekleştirilen operasyon, İzmir ve Antalya’dan gelen uzman ekiplerce başarıyla tamamlandı.

Organ bağışıyla gelen umut

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki M.K., yüksek tansiyona bağlı yaygın beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörü Uzm. Dr. Feray Baş ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Gürcan’ın aile ile yaptığı görüşmeler sonucunda acılı aile, organ bağışına onay verdi. Bu karar, organ bekleyen üç hasta için hayati bir dönüm noktası oldu.

Başarılı organ nakil operasyonu

Gece yarısı İzmir ve Antalya’dan gelen uzman ekipler, Akhisar Devlet Hastanesi'nin ameliyathane ve yoğun bakım ekipleriyle iş birliği yaparak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. M.K.’nin karaciğeri Antalya’daki bir hastaya, böbrekleri ise İzmir’deki iki hastaya nakledildi. Böylece üç hastanın hayatı kurtarılmış oldu.

“Organ bağışı hayat kurtarır”

Akhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hamza Bambal, aileye gösterdikleri bu büyük fedakarlık için minnettarlığını ifade etti. Organ bağışının önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti. Organ bağışı sayesinde her yıl binlerce insanın yeniden hayata tutunabileceğini hatırlatan Dr. Bambal, bu kararların ne kadar değerli olduğunu dile getirdi.