2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte İzmir'deki okullarda temizlik sorunları hızla artış göstermeye başladı. Temizlik personeli eksikliği, okul yönetimlerini zor durumda bırakırken, bazı okullar velilerden maddi destek talep ediyor. Bazı durumlarda ise velilerden, okul ve sınıfların temizliğini dönüşümlü olarak yapmaları isteniyor.

Okullardaki Hijyen Sorunları Ciddiyetini Koruyor

Mali imkansızlıklar ve yetersiz personel bahane edilerek okullarda temizlikten ödün verildiği görülüyor. Okul ve sınıf içindeki hijyen sorunları giderek büyüyor; devlet okullarında tuvalete girmek adeta imkânsız hale geldi.

Veliler İsyan Noktasına Geldi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Milli İrade Ortaokulu’ndaki veliler, duruma karşı sessiz kalmadı. "Lavabo ve tuvaletlerin yanı sıra, koridorlar ve sınıflar da temizlikten yoksun. Kötü kokular nedeniyle öğrencilerin derse olan konsantrasyonu etkileniyor," diyen veliler, okul yönetiminin bu konudaki duyarsızlığından yakınıyor.

Veliler, bir çözüm bulamamanın getirdiği hayal kırıklığı ile konuyu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da harekete geçmesi için seferber oldular.