İzmir'de minibüs ücretlerine yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni ücret tarifesi 4 kademeye ayrıldı ve uygulanmaya başlandı.

İzmir minibüslerine zam geldi: Yeni fiyatlar ne kadar oldu?

İzmir’de minibüs tarifelerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla birlikte şehir içi dolmuş ücretleri yeniden belirlendi. Yaklaşık yüzde 30 oranındaki artışla birlikte yeni tarifeler 4 kademeli olarak uygulanmaya başladı.

Yeni tarife kademeleri açıklandı

Güncellenen minibüs ücret tarifesine göre;

İndi-bindi ücreti: 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi (%50 artış)

1. Kademe: 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı

2. Kademe: 30 TL’den 40 TL’ye yükseldi

3. Kademe: 35 TL’den 45 TL’ye çıktı

Yapılan zamlar sonrası özellikle kısa mesafe taşıma ücretlerinde ciddi bir artış yaşanırken, diğer kademelerde yaklaşık yüzde 30 oranında artış gerçekleşti.

Zam kararının gerekçesi: Artan maliyetler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zam kararının gerekçesi olarak artan bakım giderleri, yakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme maliyetlerindeki artışı gösterdi. Açıklamada, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına bu düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Minibüs esnafı ise zammın, yükselen akaryakıt fiyatları ve araç bakım giderleri karşısında kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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