CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası payından kesilen 6 milyar TL'yi Meclis'e taşıdı, uygulamayı siyasi ayrımcılık olarak nitelendirdi.

CHP'li Rıfat Nalbantoğlu: “İzmir’e yönelik mali baskı uygulanıyor”

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borçları gerekçesiyle İller Bankası’ndan alacağı paydan yapılan 6 milyar TL’lik kesintiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Nalbantoğlu, bu mali uygulamanın yalnızca teknik bir işlem olmadığını, siyasi bir tutumun sonucu olduğunu belirterek, “AK Parti’nin muhalif belediyelere karşı sürdürdüğü sistematik bir baskı ve cezalandırma anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu, demokratik işleyişe aykırıdır” dedi.

“19 Mart sonrası baskılar arttı”

AK Parti’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra muhalefet belediyelerine yönelik baskılarını artırdığını savunan Nalbantoğlu, özellikle İzmir’e yönelik mali kısıtlamaların ve uygulanan yaptırımların siyasi saiklerle yürütüldüğünü belirtti.

“İktidarı kaybetme korkusuyla hareket eden bir yönetim var. İzmir halkının seçtiği belediye yönetimini engelleyerek hizmet üretmesini kısıtlamak, halk iradesine karşı yapılan açık bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

“Belediyelere ayrımcılık uygulanıyor”

Nalbantoğlu, AK Parti’ye bağlı belediyelerin de SGK ve vergi borçları bulunduğunu ancak onlara yönelik aynı kesinti yönteminin uygulanmadığını savundu.

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere tüm merkezi idare organları, CHP’li belediyelere yönelik sistematik bir ayrımcılık yapmaktadır. Bu, anayasal eşitlik ilkesine aykırıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu olarak kamu yararı için çalışmaktadır. Bu çalışmaların engellenmesi, yalnızca belediyeyi değil, doğrudan İzmir halkını cezalandırmaktır” şeklinde konuştu.

"Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar"

Nalbantoğlu, AK Parti'nin kendisine karşı olanlara ve muhalefet partilerine sert bir tutum gösterdiğini ileri sürerek 19 Mart sonrasında bu yaklaşımın daha da belirgin hale geldiğini iddia etti. Belediyelere yönelik mali uygulamaların da bu tutumun bir başka örneği olduğunu ifade etti. Nalbantoğlu, "İktidarı kaybetme korkusuyla ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halkın iradesine yenik düşecekler" diyerek, hükümetin İzmir'e yönelik de mali baskılar yaptığını iddia etti.

"Belediyelere ayrımcılık ve partizanlık yapılıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere diğer tüm bakanlıkların, CHP’li belediyelere yönelik sürekli engellemelerle karşılaştığını belirten Nalbantoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bütün belediyelerin SGK ve vergi borcu bulunurken, AKP’li belediyelere farklı, CHP’li belediyelere farklı uygulamalar yapılması ayrımcılıktır, partizanlıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumudur ve tüm projeleri kamu yararına yapılmaktadır.”

"Amacınız cezalandırmak mı?"

Nalbantoğlu, belediyelere yönelik bu tür uygulamaların amaçlarının hizmet üretimini engellemek ve kendilerine oy vermeyenleri cezalandırmak olduğunu ifade ederek "Bunu da kimi zaman seçilmiş belediye başkanlarını haksız ve hukuksuz suçlarla içeri atarak, kimi zaman da mali açıdan sıkıştırarak yapmaya çalışıyorlar" dedi. CHP İzmir Milletvekili, her türlü engellemeye rağmen halkın iradesine yenik düşeceklerini vurguladı.

CHP'li Nalbantoğlu soru önergesiyle meclise sordu

Meclis gündemine taşıdığı konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik hazırladığı önergede Nalbantoğlu, şu soruları sordu:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası payından SGK ve vergi borçları nedeniyle son 4 ayda yaklaşık 6 milyar liralık kesinti yapılmıştır. Bu kesinti, devam eden proje ve yatırımların kesintiye uğramasına ve İzmir halkının birçok hizmetten mahrum bırakılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda;

1. Bakanlığınızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası’nca son 4 ayda belediyelerden SGK ve vergi borçları karşılığında toplam ne kadar kesinti yapılmıştır?

2. SGK ve vergi borçları karşılığında kesinti yapılan belediyeler ile kesinti miktarlarının dağılımı nasıldır? Son 4 ayda AKP’li belediyelerden de kesinti yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi belediyeden ne kadar kesinti yapılmıştır?

3. İller Bankası paylarından önümüzdeki aylarda da kesinti yapılacak mıdır? Yapılacaksa hangi belediyelerden ne kadar kesinti yapılacaktır?

4. SGK ve vergi borçları konusunda hangi belediyeler ile yapılandırma yapılmış, hangi belediyeler ile yapılandırma yapılmamıştır?

5. İller Bankası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında SGK ve vergi borçları konusunda yapılandırma yapılmamasının gerekçeleri nelerdir?”