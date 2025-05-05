İzmir Kafası Talk Show, 6 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20:30'da 6:45 KK Bornova sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Etkinlik detayları haberimizde.

İzmir Kafası Talk Show 6 Mayıs'ta 6:45 KK Bornova sahnesinde

İzmir'in sevilen sahne etkinliklerinden İzmir Kafası Talk Show, 6 Mayıs 2025 Salı akşamı 6:45 KK Bornova sahnesinde gerçekleşecek. Saat 20:30'da başlayacak program, mizah, şehir gündemi ve izleyici etkileşimli içerikleriyle dikkat çekiyor.

Kent kültürüne özgü espriler ve yerel konularla şekillenen talk show, daha önceki gösterimlerinde yoğun ilgi görmüştü. Etkinliğe sınırlı sayıda izleyici kabul edilecek.

Bilgi Türü Detay Etkinlik İzmir Kafası Talk Show Tarih 6 Mayıs 2025 Salı Saat 20:30 Yer 6:45 KK Bornova - İzmir Konsept Mizah / Talk Show / Şehir Gündemi Katılım 18 yaş ve üzeri

İzmir Kafası Talk Show, stand-up formatından farklı olarak interaktif diyaloglarla seyirciyi merkeze alıyor. Programda hem komik hikâyeler hem de İzmir kültürüne dair ironik yorumlar sunulacak.

Biletler nereden alınır?

Bornova'nın eğlence ve kültür noktalarından biri olan 6:45 KK, müzikten stand-up'a, söyleşilerden tiyatro gösterimlerine kadar farklı içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde genç yetişkinlerin uğrak noktalarındandır.