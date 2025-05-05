İzmir Kafası Talk Show, 6 Mayıs 2025 Salı akşamı saat 20:30'da 6:45 KK Bornova sahnesinde seyircisiyle buluşacak. Etkinlik detayları haberimizde.
İzmir Kafası Talk Show 6 Mayıs'ta 6:45 KK Bornova sahnesinde
İzmir'in sevilen sahne etkinliklerinden İzmir Kafası Talk Show, 6 Mayıs 2025 Salı akşamı 6:45 KK Bornova sahnesinde gerçekleşecek. Saat 20:30'da başlayacak program, mizah, şehir gündemi ve izleyici etkileşimli içerikleriyle dikkat çekiyor.
Kent kültürüne özgü espriler ve yerel konularla şekillenen talk show, daha önceki gösterimlerinde yoğun ilgi görmüştü. Etkinliğe sınırlı sayıda izleyici kabul edilecek.
|Bilgi Türü
|Detay
|Etkinlik
|İzmir Kafası Talk Show
|Tarih
|6 Mayıs 2025 Salı
|Saat
|20:30
|Yer
|6:45 KK Bornova - İzmir
|Konsept
|Mizah / Talk Show / Şehir Gündemi
|Katılım
|18 yaş ve üzeri
İzmir Kafası Talk Show, stand-up formatından farklı olarak interaktif diyaloglarla seyirciyi merkeze alıyor. Programda hem komik hikâyeler hem de İzmir kültürüne dair ironik yorumlar sunulacak.
Biletler nereden alınır?
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6:45 KK Bornova gişe
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Etkinlik günü girişte (sınırlı kontenjan)
Bornova'nın eğlence ve kültür noktalarından biri olan 6:45 KK, müzikten stand-up'a, söyleşilerden tiyatro gösterimlerine kadar farklı içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde genç yetişkinlerin uğrak noktalarındandır.