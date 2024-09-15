İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri olan Mürselpaşa Bulvarı’nda, Şaraphane Köprü üzerinde meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Merkez istikametine doğru ilerleyen bölgede, arızalanan aracın yol kenarına çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik önlemleri alındı

Yetkililer, arızalanan aracın çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Araç, yoldan çekilerek trafiğin daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılmakta. Ancak, bu nedenle Mürselpaşa Bulvarı’nın bu bölümünde kısmi trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Yol kullanıcılarının bu noktadan geçerken dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilmektedir.

Alternatif yol uyarısı

Trafik ekipleri, araç arızasının yol açtığı aksaklıkların en aza indirilmesi için çalışmalarını hızlandırırken, bölgedeki trafiği düzenlemeye devam ediyor. Yol kullanıcılarının, Mürselpaşa Bulvarı’ndaki bu kesimde oluşabilecek geçici yoğunluğa karşı hazırlıklı olmaları ve olası trafik sıkışıklığını göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri önem arz ediyor.