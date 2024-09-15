Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek’teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından 12 işçinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Patlamanın etkisiyle başlayan yangın nedeniyle içeriye girişin zorlaştığını belirten Alemdar, yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.

İçeriye girişte zorluk yaşandı

Başkan Yusuf Alemdar, patlamanın ardından yaşanan yangının, kurtarma ekiplerinin içeriye girmesini engellediğini belirtti. “Patlama sonucu fabrikanın çatısında büyük bir yangın başladı. Bu yangın, içeriye müdahale etmemizi zorlaştırdı. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almaya çalışıyor ve bu süreçte içeride kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor” dedi.

12 yaralı hastaneye sevk edildi

Alemdar, patlamanın ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralı sayısının 12 olduğunu ifade etti. “Ambulanslarla dışarıya taşıdığımız 12 yaralımız var. Etrafında ayakta tedavi edilen yaralılar da mevcut olabilir ve bu sayı 20’yi bulabilir. Ekiplerimiz, yaralıların tedavisini hastanelerimizde sürdürüyor” diye konuştu.

Ciddi bir yaralanma yok

Başkan Alemdar, patlamanın yarattığı hasar ve yanmalar hakkında ilk tespitlerin yapıldığını ancak hastaneye sevk edilen yaralılar üzerinde daha ayrıntılı bilgi edinileceğini belirtti. “Şu an için yanma vakaları ve patlama sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili ciddi bir durum görülmüyor. Ancak hastaneye gittiklerinde daha net bilgi alacağız” dedi.

"Tüm ekiplerimiz yoğun çalışıyor"

Alemdar, patlama anında içeride kalanların ve dışarıya kaçanların olduğu bilgisini vererek, “İtfaiye, sağlık ekipleri, AFAD, emniyet ve jandarma personelimiz olay yerinde. Patlamanın ardından içeride kaçanlar ve kalanlar olabilir. Şu an net bir sayı veremiyoruz, ancak tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” şeklinde açıklama yaptı.