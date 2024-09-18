İzmir’in Karabağlar istikametine doğru, Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, sürücüler için büyük bir aksaklığa yol açtı. Kazanın ardından bulvarın Karabağlar istikameti trafiğe kapandı.

Kazanın detayları henüz netleşmemişken, olay yerine intikal eden trafik ekipleri, araçların yol dışına çıkarılması için çalışma başlattı. Kazanın ardından Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik akışı Meles mevkiinde durma noktasına geldi. Sürücüler, alternatif güzergahlar kullanmak zorunda kaldı.

Yoğun trafik oluştu

Kazanın ardından sürücüler, bulvarın kapalı olması nedeniyle alternatif yollar aramak zorunda kaldı. Yetkililer, Mürselpaşa Bulvarı’nı kullanacak olan vatandaşların dikkatli olmalarını ve güncel trafik bilgilerini takip etmelerini önerdi.

Trafik akışının normalleşmesi bekleniyor

Kazanın nedenine dair incelemelerin sürdüğü bildiriliyor. Olayla ilgili olarak, güvenlik güçleri tarafından gerekli raporlamalar yapılacak. Mürselpaşa Bulvarı'ndaki trafik akışının normalleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Yol kullanıcılarının, Meles mevkiinde oluşan yoğun trafiği göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlamaları önemle tavsiye ediliyor.