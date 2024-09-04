Narlıdere Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları ile vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak ve İzmirli sanatçılara destek olacak. Başkan Erman Uzun, etkinliklere tüm Narlıderelileri ve müzikseverleri davet ederek, “İzmir’in seslerine sahip çıkıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz İzmir Müzisyenleri Buluşmaları’na tüm komşularımızı ve müzik tutkunlarını bekliyoruz” dedi.

İlk kez düzenleniyor: İzmir Müzisyenleri Buluşmaları

Narlıdere Belediyesi, İzmir Müzisyenleri Buluşmaları'nı bu yıl ilk kez düzenliyor. Etkinlikler, 5-26 Eylül tarihleri arasında İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül’ü de kapsayan özel performanslarla gerçekleşecek. Bu seride, İzmir’in müzisyenleri Narlıdereliler ile buluşacak ve İzmir’in müzik kültürüne destek sağlanacak.

Eylül ayı boyunca her hafta farklı performanslar

Eylül ayı boyunca her hafta farklı bir İzmirli müzisyenin sahne alacağı etkinlikler, Narlıdere’nin çeşitli mahallelerinde düzenlenecek. Böylece, İzmir’in kurtuluşu, Narlıdere’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak.

Zengin müzik türleri

İzmir Müzisyenleri Buluşmaları kapsamında; Berfin Berşe, Soner Bektaş, Moli, Onur Tuzlacı ve Merih Aşkın gibi sanatçılar Türk Halk Müziği’nden Caz & Blues’a ve etnik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sunacak. Gün batımında başlayacak etkinlikler, Narlıderelilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Başkan Uzun’dan davet

Başkan Erman Uzun, etkinlikler hakkında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur’ sözünden ilham alarak İzmir’in seslerine sahip çıkıyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz İzmir Müzisyenleri Buluşmaları’na tüm komşularımızı ve müzik tutkunlarını bekliyoruz” dedi.

--Etkinlik Takvimi

- Berfin Berşe: 5 Eylül, 20:00, Atatürk Mahallesi (Muhtarlık yanı)

- Soner Bektaş: 12 Eylül, 20:00, Yukarıköy Meydanı

- Moli: 21 Eylül, 20:00, Demokrasi Meydanı

- Onur Tuzlacı ve Merih Aşkın (DUO): 26 Eylül, 20:00, Sahilevleri Bakü Parkı