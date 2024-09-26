İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 29 Ağustos'ta boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık, kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana gelmişti. Özkan Karabıyık, boşanma sürecindeki eşi Esin Karabıyık ve yakını Ebru Duvar'ı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini de yaralamıştı.

Olay yerinde ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Esin Karabıyık ise 29 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.