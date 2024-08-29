İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan kan dondurucu olayda, ayrılma aşamasında olduğu karısı ve arkadaşını bıçaklayan bir adam, ardından kendine de zarar verdi. Meydana gelen olayda cinayet zanlısı ve bir kadın hayatını kaybederken, saldırganın karısı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınlarındaki bir güzellik merkezi önünde meydana geldi. Özkan Karabıyık, bir süredir ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar’ı güzellik merkezinin önünde beklemeye başladı. Merkezden çıkan kadınlar ile Özkan Karabıyık arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlendi. Özkan Karabıyık, yanında getirdiği bıçakla önce karısını ve arkadaşını defalarca bıçakladı. Ardından, aynı bıçakla kendisine de zarar verdi.

Sağlık ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Ebru Duvar ve saldırgan Özkan Karabıyık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmaları sürerken, saldırının motivasyonu ve ayrıntılarıyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Ödemiş'teki bu korkunç saldırı, çevrede büyük bir şok ve korku yarattı. Olayın görgü tanıkları yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken, ilçede güvenlik önlemleri artırıldı. Kadına yönelik şiddetin bu boyutlara ulaşması toplumda derin bir üzüntüye ve endişeye neden oldu.