Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Bahadırlı köyü Hacıabdiler mevkisinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler, karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerden yangına müdahale

Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. İlk etapta yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Müdahaleler sırasında rüzgarın etkisiyle yangının hızla yayıldığı, bu yüzden ekiplerin çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Yangına müdahalede bulunan ekipler, bölgenin engebeli yapısı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin daha fazla yayılmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.