İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, seyir halindeki traktörden düşen yaşlı bir adam, traktörün tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Üçkonak Mahallesi Gelinboz mevkisinde gerçekleşti.
Kazanın detayları
Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki İbrahim Kaya, 35 ZCG 69 plakalı traktörüyle tarlasından evine dönerken dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün arka tekerleği Kaya’nın üzerine geçerken, sürücü ağır yaralandı.
Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Yaralı durumda ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: AA