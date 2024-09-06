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Yaralı durumda ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki İbrahim Kaya , 35 ZCG 69 plakalı traktörüyle tarlasından evine dönerken dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün arka tekerleği Kaya’nın üzerine geçerken, sürücü ağır yaralandı.

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, seyir halindeki traktör den düşen yaşlı bir adam, traktörün tekerleğinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Üçkonak Mahallesi Gelinboz mevkisinde gerçekleşti.

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