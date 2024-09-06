Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çeşme’deki Paşalimanı mevkii doğal sit alanı, “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescillendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün kararına göre, İzmir’in Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi sınırlarında yer alan 38. Grup Paşalimanı Mevkii Doğal Sİt Alanı “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ‘korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”in 2. maddesinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil karraları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur” hükmü gereği haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ edildi.